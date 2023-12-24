نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. رامي صبري ضيف برنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، المطرب رامي صبري في سهرة غنائية يقدم فيها باقة من أجمل أغانيه، غد الإثنين المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC".

ويتحدث المطرب رامي صبري عن مراحل حياته الفنية ومن سبب وصوله إلى المرحلة الحالية جماهيريًا.

موعد برنامج صاحبة السعادة

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc" يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساءً.

رامي صبري يحتفل بأحدث أغانيه

يذكر، أن الفنان رامى صبرى احتفل خلال الأيام الماضية بتصدر أغنية “الكلام كله عادى” تريند تيك توك.

وكتب رامى صبرى عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام:" بعد 15 ‏سنة من إصدارها ‏أغنية الكلام كله عادي ترند تيك توك، ‏هشير معاكم في الستوريز ‏مجموعة من الفيديوهات اللي بعتوهالي حلوين استمروا".

رامي صبري يوجه رسالة لمنتقديه

وعلق الفنان رامي صبري على الإنتتقادات التي توجه من بعض الجمهور للفنانين الذين يواصلون تصوير وتسجيل أعمالهم الفنية في ظل تفاقم القضية الفلسطينية وما يتعرض لشعبها من عنف وقصف على يد الإحتلال.

وقال رامي صبري خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: “الكومنتات اللي بتقول أنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟، ده شغلنا ودي عقود كاتبنها، ومنقدرش إننا منشتغلهاش”.

وأضاف رامي صبري: “مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغني ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كدة لكن معنديش حاجة أعملها، فلسطين على فكرة بتتضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغني لفلسطين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا”.

وأستكمل رامي صبري، قائلًا:" بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلسطين بتموت، ما فلسطين طول عمرها بتموت، مش فلسطين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلسطين".