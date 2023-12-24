تعرف على قائمة أفلام شهر يناير لعام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد جميع دور العرض لإستقبال أفلام الموسم الشتوي لعام 2024،والتي تنافس فى موسم رأس السنة الميلادية 2024، ومنتصف العام الدراسى، إذ يشهد يوم 4 يناير المقبل عرض 4 أفلام جديدة متنوعة بين الأكشن والكوميدي والإجتماعي، نرصدها لكم في السطور التالية.

فيلم الإسكندراني

حدد صناع فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بالسينمات، وتدور أحداثه في مدينة الإسكندرية في إطار أكشن وتشويق حول شخصية بكر "الإسكندراني"، أحمد العوضي، وعن العديد من الصراعات التي تواجهه.

فيلم الإسكندراني



من هم أبطال فيلم "الإسكندراني"؟

يضم فيلم "الإسكندراني" عدد من الفنانين منهم: أحمد العوضي،زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة ومعالجة وإخراج خالد يوسف.

فيلم "أنا وابن خالتي"

ويعرض يوم 4 يناير 2024 فيلم "أنا وابن خالتي"، وينتمي هذا العمل إلى نوعية الأعمال الكوميدية الإجتماعية، وتدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟

فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة: سيد رجب وبيومى فؤاد،هنادي مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.



فيلم "عصابة عظيمة"

وكشفت النجمة إسعاد يونس عن موعد طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، التى تعود به إلى السينما بعد غياب وهو في نفس اليوم 4 يناير،و تدور أحداثه

في إطار كوميدي حول امرأة كفيفة تُدعى "عظيمة"، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها" كريم عفيفي، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

كما قامت خلال الأيام الماضية بعملية دعاية مكثفة وترويج للعمل من خلال برومو وبوسترات تشويقية.

فيلم عصابة عظيمة

من هم أبطال فيلم "عصابة عظيمة "؟

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الإيبياري، وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

فيلم "الحريفة"

كما سيطرح فيلم "الحريفة" في نفس اليوم 4 يناير، وهو من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومن المقرر أن يضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.