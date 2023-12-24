بمشاركة خالد عليش وأمينة شلباية.. شاهد بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك" المقرر عرضه 3 يناير

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان خالد عليش وخبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية في بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، ومن عرضه 3 يناير الجاري في دور العرض السينمائي في مصر ويوم 18 يناير في دور العرض السينمائي في الخليج.



تفاصيل شخصية أمينة شلباية في فيلم ليه تعيشها لوحدك

كشفت أمينة شلباية خلال تصريحات لها، قائلة: "مكنتش متخيلة إني هخوض التجربة وإني أمثل، ده كان بعيد تمامًا عن حساباتي، والموضوع جه صدفة، رغم إني اتعرض عليا أعمال كتير وأنا رفضتها".

تابعت أمينة شلباية حديثها: "من أول قاعدة مع المخرج حسام الجوهري أقنعني بشكل كبير، وبعدها حسيت إني عايزة أقدم الدور وأجربه، والشخصية قريبة مني جدًا وهود ه اللي شجعني؛ لأن كان عندي رهبة من الكاميرا".

وأشارت أمينة شلباية إلى أنها تلعب دور والدة الفنانة سلمى أبو ضيف خلال أحداث الفيلم، وتظهر بشخصية سيدة تعمل في مجال الحُلي.

أردفت أمينة شلباية: هتفرج على نفسي الأول، ولو لقيت إني ممتازة هجرب تاني، ولو لقيت إني مش كويسة مش هكمل تاني.

تفاصيل شخصية سلمى أبو ضيف

كما كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن شخصيته بفيلم "ليه تعيشها لوحدك" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 3 يناير المقبل.

ونشرت سلمى أبوضيف البوستر الخاص بها من الفيلم، وعلّقت قائلة: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة (ليلى الشهاوي) في فيلم ليه تعيشها لوحدك".

تفاصيل شخصية محمد رضوان

وكشف الفنان محمد رضوان من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن شخصيته بالفيلم قائلا: "استنوني في دور رامز وساعات محمود.. هسيبكوا تعرفوا إزاي في فيلم السنة الجديدة ليه تعيشها لوحدك؟".



موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك

وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 3 من شهر يناير المقبل كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ليشارك في موسم ليلة راس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.



نجوم فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، وخالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، وخالد عليش، ومؤمن نور، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية وآخرين، تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، إنتاج: I Production، بالتعاون مع روتانا ستوديو.



أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.