أحمد داود يستأنف تصوير "الهوى سلطان" بعد انتهائه من "زينهم"



القاهرة - محمد ابراهيم - استأنف النجم أحمد داود تصوير فيلمه “الهوى سلطان” الذي يشاركه بطولته النجمة منه شلبي وذلك بعد انتهائه من تصوير حلقات مسلسل زينهم الذي حاز على ردود أفعال إيجابية من الجمهور وتصدر المركز الأول في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته.

فيلم الهوى سلطان التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داود



ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

نجاح أحمد داود في فيلم يوم 13

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه "يوم 13" شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.

نجوم فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

آخر أعمال الفنان أحمد داود



كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.