مصطفى كامل: هاني شاكر أخي الكبير وصديق النجاح على مدى ثلاثون عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بيان أوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق بعد الجدل الذى حدث مؤخرًا وإثارة الفتن بينهم.

حقيقة الخلاف بين مصطفى كامل والفنان هاني شاكر

وتضمن البيان شكرًا أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح علي مدي ثلاثون عامًا الفنان الكبير هاني شاكر نقيب موسيقيين مصر السابق علي هذا البيان التوضيحي الهام والمُشرف والمُخلص، حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات وإتهامات مودعه داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة على لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيليًا، والمشطوب نهائيًا من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب إستئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي بهذا المجلس.

وأضاف هذا الشخص إعتاد علي إلصاق إسمه بإسم الفنان الكبير أمير الغناء العربي في كافة تعليقاته ومنشوراته، قاصدًا إثارة الجدل والريبه والقيل والقال حول شخصيه أعتز بها وبمشواري معها الملئ بالنجاحات التي كانت ومازالت تاريخًا محفورًا داخل وجدان الشعب المصري والعربي.



وتابع: أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر تبادلنا علي مدي ثلاثون عامًا كل الود والحب والصداقه والأخوه والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتمًا، ولم ولن تتبدل بإذن الله بداخلنا المشاعر الطيبه وروابط العشره والحب والإحترام والتقدير.

بيان هاني شاكر وعلاقته بمصطفى كامل

ونشر مؤخرًا الفنان هاني شاكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بيانًا فيما يخص علاقته بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

عمق الصداقة بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وهاني شاكر

وجاء في البيان: "الفنان هاني شاكر يؤكد الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".