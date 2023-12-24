أصالة تحتفل بقدوم مولودة ابنتها شام.. وهذا ما قالته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أصالة عن الإعلان عن اسم أول حفيدة لها من ابنتها شام، وطالبت من جمهورها الدعاء من أجل سلامة ابنتها وحفيدتها، حيث شاركت متابعيها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت أصالة تعليقًا قالت فيه:" الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال إبنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام".



وأضافت:" أدعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتًا حسنًا وأن يملأ قلبها حب وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين".



تعليقات النجوم على منشور أصالة

وفور مشاركة المنشور نالت أصالة تهنئات كثيرة أبرزها:ألف سلامة عليها ربنا يحفظها من كل شر، فيما علقت الفنانة بلقيس ألف مبروك ي حبيبتي تتربى في عزكم والله يجعلها من الذرية الصالحة، وعلقت الفنانة هدى حسين ألف مبرووك تتربى بعزكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أصالة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية جنة الحب، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية جنة الحب

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خلك معي صوره وصوت

لا تطري الفرقا وتفرح عداتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

همسك حكاية سحر من وحي هاروت

صب الحديث بمسمعي يا غناتي

خل الزهر في مبسمك ينثر التوت

عذب الحكي واصوغ منه اغنياتي

يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت

حققت لي بالعمر كل امنياتي

أنا دريت اني بمحبتك مبخوت

والقيت في ساحل عيونك عصاتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

