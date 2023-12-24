بفستان أسود يتجاوز الـ 100 ألف جنيه كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة كارمن سليمان على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم مساء السبت 23 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

إطلالة كارمن سليمان

وظهرت كارمن سليمان بفستانًا أسود اللون من الحرير، دون أكمام بقصة ضيقة مزين بالخرز بتصميم وردة بثنيات، ويصل سعره إلى 3403 دولار، أي ما يعادل 105 ألف جنيه مصري.

أغنية روقاني لـ كارمن سليمان

وطرحت كارمن سليمان في سبتمبر الماضي أحدث أغانيها بعنوان "روقاني"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ.

كارمن سليمان

كلمات أغنية" روقاني "

يا غالي، يا غالي، يا غالي عليّ بقى لي ليالي هموت عليك

ده وأنا مكاني مليت عينيّ جيت لي ومجاش بعديك

حبيبي، حبيبي، حبيبي أنا حابة أملي قلبي من عينيك

ناولني أبوس إيد اللي ربى تسلم إيدينه عليك

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول

خلاص، خلاص، خلاص يا دنيا لقيت لقلبي بيت جديد

معاك بقيت في حتة ثانية فرحانة فرحة عيد

إيدي في إيديك في كل رقصة تقول كلام وأقول وراك

مفيش في قلبي حتة ناقصة ده أنا قلبي كله معاك

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول

ما تفكر فيها شوية وخلي عيونك تبقى مكاني

أنا كل ما أحاول أشوف ما بشوفش غير إنك تبقى عشاني

ما تفكر فيها شوية وخلي عيونك تبقى مكاني

أنا كل ما أحاول أشوف ما بشوفش غير إنك تبقى عشاني

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول

الله، الله عليك روقاني إنت السبب فيه على طول

يلا، يلا يا ريت علشاني خليك رايق على طول.

كارمن سليمان

أغنية إنت الأصيل

كما طرحت كارمن سليمان قبل ذلك فيديو كليب أغنية "إنت الأصيل"، من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو

كارمن سليمان تشارك جمهورها بصور لها في العمرة

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعي حسابها في منصة "إكس" صور رحلتها لأداء العمرة، برفقة زوجها الملحن والمطرب مصطفى جاد.

وظهرت كارمن سليمان ومصطفى جاد في الصور بملابس الإحرام أمام الكعبة، وكتبت في التعليق: "اللهم لك الحمد ربنا يتقبل منا ويكتبها لنا على طول".