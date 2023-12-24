نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صبري:" طفولتي قاسية واتحرمت من الدفء الأسري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محسن صبري تفاصيل فترة طفولته من خلال برنامج “ ضبه ومفتاح “، الذي يعرض كل جمعة وسبت من كل أسبوع على شاشة قناة “هي” قائلًا: ”قضيت طفولة قاسية جدًا واتحرمت من الدفء الأسري والدي والدتي انفصلوا وأمي تركية وقوانين البيت صارمة والحياة قاسية مفيش هزار وأنا هايبر جدًا ومابحتملش الأسلوب ده”.

محسن صبري يتحدث عن حياته العائلية

وأضاف الفنان: "اتحرمت من الحنان الابوي لإن أبويا قاسي جدًا شبه حياة عسكرية كان لازم أنام وأغطي وشي قبل الساعة ٥ لإني بخاف من اللحظة اللي هيحاسبني فيها كان ممكن يضربني علقه موت ".

وتابع الفنان: “فاقد الشيء يعطيه بمعني أنا بيني وبين بناتي حالة عشق لدرجة بحمي بنتي أمنيه وأغسلها شعرها ولما انفصلنا أنا ومامتهم عاشوا معايا أنا ”.

مواعيد برنامج ضبه ومفتاح

برنامج “ ضبه ومفتاح " يعرض على شاشة قناة هي يوم الجمعه والسبت ويستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والأطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية على الإنسان.

آخر أعمال محسن صبري

يذكر أن الفنان محسن صبري شارك مؤخرًا في حكاية “ ألفريدو ”،الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، وعدد آخر من الفنانين.