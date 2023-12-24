بعد طرحه لأغنية "قبل ما أمشي".. بهاء سلطان يشوق جمهوره لأغانيه المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم بهاء سلطان، عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور على أغنيته الجديدة "قبل ما أمشى" التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، قائلًا في تصريحات صحفية له أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، وأن الأغنية قدمها بشكل مختلف، لافتًا إلى أنه يحرص على تقديم كل ماهو جديد في المزيكا.

بهاء سلطان يشوق جمهوره لمفأجاة

وأضاف بهاء سلطان في تصريحاته أنه خلال الفترة المقبلة سوف يطرح أغاني جديدة على طريقة السينجل وتحمل عددًا من المفاجآت.

بهاء سلطان

أحدث اغاني بهاء سلطان أغنية" قبل ما أمشي "

وطرح النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "قبل ما امشى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

كلمات أغنية" قبل ما أمشي "



قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

ف الندالة كان معلم

دكتوراه ف خيبة الأمل

اللي ساب ف القلب نغزه

لا ملامه ولا مؤاخذه

الغلاوه والمعزه

سابوا جرح ما يحتمل

تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كدبه

الخيانه بجد صعبه

لماتيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه

بلغوه مني سلامي

و اعتذاري عن طيابتي

عن براءتي

عن سذاجتي

و الخيابه والهبل سابوا جرح ما يحتمل.

بهاء سلطان

آخر أعمال بهاء سلطان

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضًا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.