نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صبري:" اتجوزت تلات مرات والأخيرة هي الحب الحقيقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محسن صبري عن الحب الحقيقي في حياته من خلال برنامج “ ضبه ومفتاح“ الذي يعرض على شاشة قناة "هي "قائلًا:”اتجوزت تالت مرة عن حب وأنا وزوجتي أصحاب وبقدر أحكيلها أي حاجة وأهم حاجة علاقتنا مبنيه على الإخلاص لإن أنا عارف كل تفاصيل حياتها”.

مواعيد ضبه ومفتاح

برنامج “ ضبه ومفتاح " يذاع على شاشة قناة هي يوم الجمعة والسبت ويستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والاطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية على الإنسان.

آخر أعمال محسن صبري

يذكر أن الفنان محسن صبري شارك مؤخرًا في حكاية “ألفريدو” كتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، وعدد آخر من الفنانين.

