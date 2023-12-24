نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي..رامي جمال وفريد يتصدران تريند "يوتيوب" بأغنية "أهي مشيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم رامي جمال، والمطرب فريد، تصدرهما لقائمة تريند "يوتيوب"، لليوم الثاني على التوالي، بعد طرح أغنية "أهي مشيت"، فقد احتلت المركز الخامس في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير.

ونالت أغنية "أهي مشيت"، على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرحها أمس، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.



كلمات أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد



أهي مشيت وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل.. نعيش ولا أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل.. مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها إيه.. هتنساني ما تنساني ما فيش فايدة قلبي ما فيش غير الموت اللي هينسيه.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.. يا أيامنا أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد.. أنا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض.. قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض.. وعاتبيها.. وفي إيديكي هاتيها قوام.. وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.



تفاصيل أغنية "جيت متأخر”.. لـ رامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "جيت متأخر"، التي تصدر من خلالها لتريند "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.