نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يعايد على زوجته بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان اللبناني رامي عياش على معايدة زوجته داليدا عياش بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك "رامي" جمهوره بصورة له برفقة زوجته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:" إلى السبب وراء وجهي المبتسم كل يوم، عيد ميلاد سعيد لجرعتي اليومية من السعادة".



تعليقات الجمهور على منشور رامي عياش

وفورا من مشاركة من المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يخليكوا لبعض، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رامي عياش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية "ما بنساك"، والتي تصدرت ترند فور نزولها.

تعرف على كلمات اغنية "ما بنساك"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /بعدو القلب بيشتقلك

وبعدو جرح الماضي معي ومعك

وبعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

بعدو القلب بيشتقلك

وبعدو جرح الماضي معي ومعك

وبعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

بعدو قلبي عم يسألني

إذا بكرا رح تسأل عني

والمقعد عم يدمع

ناطر سوى نرجع

عا مطرح ما كنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو القلب واقف

وبعدو الزمن واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

ما بنساك

بعدو القلب بيشتقلك

وبعدو جرح الماضي معي ومعك

وبعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

بعدو القلب بيشتقلك

وبعدو جرح الماضي معي ومعك

وبعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة اللي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك