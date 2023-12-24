نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن ستيلر يعود للبطولة السينمائية بعد غياب 6 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم بن ستيلر للعودة لأول بطولة سينمائية له بعد غياب عن ادوار البطولة السينمائية لمدة 6 سنوات، ف عمل سينمائي جديد مستوحى من روح الاعياد.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Nutcrackers، وهو من اخراج ديفد جوردون جرين، على ان ينطلق تصوير المشاهد في اوهايو.

وضمن مشاريع الكريسماس، يطرح قريبا للنجمة أوليفيا وايلد مشروع سينمائي جديد تستكمل به انطلاقتها المميزة في مجال الاخراج السينمائي.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون مخصصا لفترة احتفالات الكريسماس، وسيطرح بعنوان Naughty.

الفيلم سيكون من انتاج شركة الانتاج السينمائي في هوليوود LuckyChap.

وسابقا، ضمن فعاليات حفل جوائز اختيار الجمهور، عاشت النجمة أوليفيا وايلد امسية مميزة بعد حصد فيلمها الجديد جائزة أفضل فيلم درامي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الأمسية، كانت الأولى التي تحضرها أوليفيا وايلد بعد الانفصال رسميا عن حبيبها السابق المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز.

إطلالة أنيقة

وخلال حضورها لحفل جوائز اختيار الجمهور People's Choice، حرصت النجمة أوليفيا وايلد على الحضور مرتدية لإطلالة مثيرة، تلفت لها الأنظار، في غياب هاري.

وعلى السجادة الحمراء، ظهرت الممثلة والمخرجة البالغة من العمر 38 عام، بإطلالة سوداء خطفت بها الأنظار، ووجته لها كاميرات المصورين.

الفيلم الفائز

وحصد الفيلم الجديد لأوليفيا وايلد Don't Worry Darling، جائزة أفضل فيلم درامي من جوائز اختيار الجمهور هذ العام.

والفيلم أخرجته أوليفيا، وشاركت في بطولته، إلى جانب فنانين شباب مشهورين، منهم هاري ستايلز وفلورينس باف.

ومشاركة هاري وفلورنس في بطولة هذا الفيلم، كانت من اسباب الخلاف الذي بدأت بوادره في الظهور، من اللقطات التي جمعت بين الثنائي على الشاشة.

الأمر الذي دفع فلورنس باف للتصريح بعدم رغبتها في التعاون مع أوليفيا وايلد في أعمال سينمائية مقبلة بعد ما لمسته من تسلط من جانب أوليفيا التي كانت تحاول السيطرة على شعورها بالغيرة خلال تصوير مشاهد الفيلم.