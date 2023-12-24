حلقة عمل بصحار حول «السعفيات والتقاليد الاجتماعية»

صحار ـ «الوطن»:

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الهوية الثقافية صباح امس حلقة عمل بعنوان (السعفيات والتقاليد الاجتماعية)،والتي أقيمت في قاعة مجان بصحارواستهدفت عدد (١٠٠) من العاملين والباحثين في مجال السعفيات.

الحلقة هدفت إلى استعراض ومناقشة استمارة منظمة اليونسكو لإدراج عنصر السعفيات والألياف النباتية ضمن الحرف والتقاليد الاجتماعية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.وتم خلال الحلقة مناقشة عدة أوراق عمل حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان (المنتجات السعفية في الموروث البحري)، قدمها الباحث سعيد بن عبدالله الفارسي، وتطرق الى مجموعة من المحاور أهمها التعريف بمفهوم الموروث الشعبي ونبذة مختصرة عن الأنشطة البحرية التي مارسها العمانيون قديما كالسفر الشراعي وصيد الأسماك ونماذج من المنتجات السعفية التي استعان بها البحارة العمانيون لممارسة انشطتهم البحرية، من جانب اخر قدم احمد بن خلفان الشبلي ورقة بعنوان (توظيف المنتجات السعفية في الحياة اليومية في المجتمع العماني قديما) تم خلالها التعريف بشجرة النخيل علميا وأهم المواقع الاثرية التي عثر فيها على دلائل تاريخية لتواجد النخيل في عمان، بالإضافة الى الاستخدامات السعفية في المجال الزراعي والعمراني والاستعمالات اليومية. واختتمت الحلقة بورقة عمل حول (تجربة افراد المجتمع في مجال استثمار المنتجات السعفية) قدمتها موزة بنت عبدلله الهنداسية صاحبة مشروع خوصة للسعفيات حيث تحدثت عن تجربتها في مشروع خوصة بداية من تأسيسه والصعوبات والتحديات التي مرت بها وميزته التنافسية في سوق العمل واستثمار المنتجات السعفية محليا وعالميا.

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