تصريحات صادمة لجورج كلوني عن علاقة "فريندز" بوفاة ماثيو بيري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصريحات صادمة، كشف النجم الأمريكي جورج كلوني عن الأزمة التي عاشها زميله في الفن، الفنان ماثيو بيري، بعد انتهاء تصويره للمسلسل الكوميدي الشهير "Friends".

وفي حديثه مع موقع Deadline، أكد كلوني أن بيري واجه صعوبات كبيرة واستخدم الكحول والمخدرات كوسيلة للتعامل مع التحديات.

وأوضح كلوني أن بيري كان يحمل حلمًا منذ الصغر بالمشاركة في مسلسل كوميدي، وتحقق هذا الحلم عندما قام بتجسيد شخصية "تشاندلر بينج" في "Friends" في عام 1994. ومع ذلك، أشار إلى أن الشهرة والنجاح لم يأتيا بالسعادة المتوقعة لبيري.

وصرح قائلا: "كان طموحًا وطفلًا يحلم بالمشاركة في مسلسل كوميدي، ولكن عندما تحقق ذلك، لم يكن سعيدًا كما توقعنا". أكد أن النجاح لا يعني بالضرورة السعادة والسلام النفسي، وأشار إلى التحديات التي واجهها بيري مع الإدمان على الكحول والفيكودين.

وفي تلك الفترة، كان كلوني يصوّر مسلسل "ER" بينما كان بيري يشارك في تصوير "Friends"، حيث حقق الاثنان شهرة كبيرة في التسعينيات.

وأكد كلوني أنهم كانوا يعلمون بأن بيري يواجه تحديات كبيرة ويعاني، ووثق في مذكراته بتفصيلات صريحة حول مشاكله مع الإدمان.

وفي تعليقه على وفاة بيري، أكد كلوني أهمية فهم أن النجاح والثروة لا يمنحان السعادة تلقائيًا، وأن الشخص يجب أن يكون سعيدًا بنفسه وحياته. وختم حديثه بتأكيد على الذكريات الجيدة التي جمعته ببيري، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 54 عامًا، معبرًا عن حزنه لفقدان صديقه وزميله في الفن.