تطورات مأساوية للحالة الصحية لسيلين ديون تكشف عنها شقيقتها

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت كلوديت ديون الجمهور بالكشف آخر تفاصيل حالة شقيقتها، الفنانة الشهيرة سيلين ديون، والتي تعاني من متلازمة الشخص المتيبس.

وكشفت كلوديت عن تدهور مستمر في الحالة الصحية لشقيقتها خلال العام الأخير، حيث أثرت هذه الحالة بشكل كبير على حركتها.

وفي تصريحات لقناة "7 Jours" الكندية، أكدت كلوديت على تفاقم الحالة الصحية لسيلين، حيث فقدت السيطرة على عضلاتها بالكامل، وتعاني من المرض منذ ديسمبر 2022.

ورغم جهود كلوديت في البحث عن علاج وتحسين الوضع، إلا أن الحالة لا تزال تتفاقم، مما يضع العائلة في مواجهة تحديات كبيرة.

وتحدثت كلوديت عن إصرار سيلين على العودة إلى المسرح، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي الوقت الذي يظهر فيه الأمل في استعادة نشاطها الفني، تظل الظروف الصعبة والندرة الكبيرة لهذا الاضطراب تشكل تحديات صعبة.

ذلك مع تسليط الضوء على دعم الجمهور، أكدت كلوديت أن سيلين تتلقى دعمًا كبيرًا من محبيها ومعجبيها. يعبر الكثيرون عن مشاعرهم الإيجابية ويقدمون صلواتهم لصالحها، مما يظهر التأثير الإيجابي لتلك التضامنات في هذه الفترة الصعبة.

زمن الجدير بالذكر أن متلازمة الشخص المتيبس تعتبر اضطرابًا نادرًا للغاية، حيث تؤثر على حركة العضلات بشكل دوري بين التشنج والتصلب.

على الرغم من عدم معرفة الأسباب الدقيقة وعدم وجود علاج معين لهذا المرض، يمكن تقديم بعض العلاجات لتخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياة المصابين.