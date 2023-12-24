نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف: "زينة فنانة موهوبة وعمرها ما عملت أي مشاكل خالص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المخرج خالد يوسف، على الاتهامات التي وجهت للفنانة زينة بأنها تتأخر عن موعد تصويرها في أي عمل فني تشارك فيه، فضلا عن إفتعالها الأزمات خلال اللوكيشن، قائلا: " زينة ممثلة شاطرة وموهوبة وبتلتزم في مواعيدها وعمرها ما عملت مشاكل مع أي حد".

وتابع خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن ما يقال عن الفنانة زينة غير حقيقي وليس له أي وجود من الصحة، وهي ممثلة موهوبة ولم تأتي موهبتها بسهولة وتعطي من روحها للشخصية ولفنها وتضيف للدور كما هو مكتوب ولحوار المخرج وتعاونا سويا من قبل في فيلم كارما.



وعن عودة المخرج خالد يوسف للكوميديا من جديد بعد فيلم "كلمني شكرا" و"جواز بقرار جمهوري"، أوضح أنه لو وجد سيناريو مكتوب بشكل جيد لن يمانع في ذلك وهو يحب الكوميديا ويجد أنها أصعب من الدراما وبها حسابات دقيقة من حيث الأفيه وكوميديا المواقف لكي يخلق البسمة على وجوه الجمهور.

وأختتم خالد يوسف، أن معظم نجوم مسرح مصر لديهم حس فكاهي كبير من الكوميديا ويحتاجون لنص يقدمون به كوميديا الموقف حيث يحب الفنان على ربيع ومصطفى خاطر من الكوميديان اللذان يعجبهم بسبب خفة ظلهم.

آخر أعمال خالد يوسف

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال خالد يوسف

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف هو فيلم الإسكندراني والذي من المقرر عرضه في يوم 3 يناير المقبل عام 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، محمد رضوان، زينة، بيومي فؤاد، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.