خالد يوسف: عمرو سلامة ومحمد دياب من أفضل المخرجين في وقتنا الحالي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج خالد يوسف، إن هناك كثير من الفنانين ظلموا أنفسهم بانحصار أدوارهم في أعمال معينة، وهو أمر طبيعي يحدث لنجوم أخرون بين العودة والرجوع.

تصريحات خالد يوسف

وعن تصريحه المثير للجدل بشان إدارة المجاميع والمعارك في مسلسله "سره الباتع"، أوضح خالد يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، بأنه كان يستشهد بمخرجين مصر في إدارة المجاميع والمعارك في الأعمال السينمائية؛ كونه قدم سره الباتع ومن قبلها لم يقدم أحد تلك المعارك سوى في فيلم "الناصر صلاح الدين"، وهو من أصعب ما يواجه المخرج.

وأضاف "يوسف"، أن المخرج عاطف الطيب كان من أهم المخرجين في مصر وأحب أعمال المخرجين في وقتنا الحالي مثل المخرج محمد دياب وعمرو سلامة وتامر محسن، ومصر بها عباقرة ولدينا مخرجين ومؤلفين هامين.

واختتم المخرج خالد يوسف حديثه قائلا: "في فنانين ظالمين نفسهم وموهبتهم ومش مدركين قيمتهم وبيعملوا أعمال لم تليق بمكانتهم ومش حاسين باللي بيعملوه".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال خالد يوسف

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف هو فيلم الإسكندراني والذي من المقرر عرضه يوم 3 يناير المقبل لعام 2024 في دور العرض السينمائية، وفيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، محمد رضوان، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.