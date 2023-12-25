منة عرفة لـ يارا أحمد: "سهير رمزي أيقونة التمثيل والجمال"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة منة عرفة، بحبها للفنانة سهير رمزي من خلال برنامج "free time" تقديم الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير على شاشة قناة هي قائلة: “أنا بعشق الفنانة سهير رمزي وتعتبر أيقونة للتمثيل والجمال وقمر ومتواضعه وحضنها أمهاتي أوي وهي كمان بتحبني موت”.

وأضافت: "وأكتر موقف ماقدرش أنساه كان عندي مشكلة وقت تصوير "أم البنات" وقعدت تتكلم معايا كأنها ماما وماسكة إيدي وساعدتني ونصحتني وأنا محظوظة إني اشتغلت معاها وطلعت بنتها.

مواعيد برنامج free time

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد على شاشة قناة هي يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الخامسة مساءً وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.





نبذة عن قناة هي

وتعد قناة هي أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

تردد قناة هي

ويتم بث قناة هي على القمر الصناعي النايلسات على التردد: 11785.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

أعمال تنتظرها منة عرفة

جدير بالذكر أن تستعد منة عرفة لأحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "أسود ملون"، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض.

أسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن5 البلاسي.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل "ليل أم البنات" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد

