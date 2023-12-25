انت الأن تتابع خبر 5 ملايين جنيه إيرادات أبو نسب خلال يومين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم "أبو نسب"، أعلى افتتاحية لفيلم سينمائي خلال موسم رأس السنة لعام 2024، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز الـ 5 ملايين جنيه مصري خلال يومين، وذلك وفقا لإيرادات الأفلام المصرية التي تصدرها يوميا غرفة صناعة السينما المصرية.



وكان أبطال فيلم "أبو نسب" قد احتفلوا الخميس الماضي بطرح الفيلم في دور العرض المصرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور ووسائل الإعلام.



وفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية "لايف كوتش".



ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما معا من قبل فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا ومحمد سلام .