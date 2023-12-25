انت الأن تتابع خبر نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد المجيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -عايدت نجمات الفن، جمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الميلاد المجيد الذي يصادف 25 ديسمبر (كانون الأول).



ونشرت الفنانة اللبنانية إليسا على حسابها عبر منصة "اكس"منشور مؤثر قالت فيه: "ولد السيد المسيح هللويالك المجد والإكرام والسجود ايها الاب والابن والروح القدس!!ايها السيد العظيم الذي أعطانا وصايا تجعل الإنسان يسمو من الأرض إلى السماء!! احبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم.. ميلاد مجيد للجميع".

ولد السيد المسيح هللويا، لك المجد والإكرام والسجود ايها الاب والابن والروح القدس!!

ايها السيد العظيم الذي أعطانا وصايا تجعل الإنسان يسمو من الأرض إلى السماء!! احبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم....... !!!!!"



بدورها تمنت الفنانة جيني اسبر عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن يكون العام الجديد عام سعادة للجميع وقالت: ان شاء الله أيامكن الجاية يكون فيها نكهة الحب وطعم السعادة ورائحة العيد . فيما هنأت كندا حنا الجميع بالعيد وكتبت : ميلاد مجيد.. كل عام وأنتم بخير .



