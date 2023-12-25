نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس والجمعة.. وليد توفيق وزوجته ضيفان "معكم" لـ منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب وليد توفيق ضيفا على برنامج "معكم " الذي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي لأول مرة برفقة زوجته اللبنانية الجميلة جورجينا رزق، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية، وذلك عبر شاشة ON يوم الخميس والجمعة في تمام الساعة

ويتحدث وليد وجورجينيا، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

وفي نفس السياق، تحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

و روي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، كما تحدث عن المواقف الصعبة التي مرو بها في حياتهم، وعلاقتهم الممتدة بمصر منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

أغنية أصحاب السعادة

ويذكر أن طرح وليد توفيق هى أغنية أصحاب السعادة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وهو من إخراج ساري منير.

أغنية أيلول

كما قدم أيضا أغنية ايلول التى طرحت على قناة يوتيوب مؤخرًا، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.