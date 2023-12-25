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سمسم شهاب: "حلقتي مع عمرو الليثي متصورة قبل وفاة زوجتي ب 3 شهور

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان سمسم شهاب عن تجربته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وسيتم بث الحلقة على قناة الحياة يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

وأوضح أنه تم تسجيل الحلقة قبل وفاة زوجته، وشارك هذا الإعلان على صفحته الشخصية على "فيس بوك".

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وقال سمسم شهاب، في بث مباشر عبر علي صفحته الشخصية: بكره إن شاء الله عندي حلقة مع الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، والحلقة بكره فيها مفاجآت كتير جدًا وفاجئوني إنهم جابوا ليا حفيدي أسامة وكانت أعظم مفاجأة بالنسبة لي، والحلقة متصورة من 3 شهور وأجلنا علشان أحداث غزة، بس كان لازم الحلقة تنزل قبل نهاية السنة فإحنا منزلنها مجبرين، وأتمنى تعجبكم، والحلقة كانت من 3 شهور يعني قبل وفاة زوجتي.

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واعلن سمسم شهاب عن مفاجآت قادمة في حلقته غدًا، حيث يشارك مع فرقته في أداء موسيقي وشكل جديدين، يعد بطرح محتوى متجدد بعيدًا عن التصريحات المثيرة، ويعبر عن قوته بفضل دعم جمهوره وأحبائه، يتمنى أن تحقق الحلقة تريند، ويشكر الإعلامي عمرو الليثي وكافة أعضاء الفريق على تجربة سعيدة.

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ودعي سمسم شهاب محبيه لمشاهدة حلقته مع الإعلامي عمرو الليثي عبر بث مباشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف جعل اللقاء متاحًا لجمهوره في الوطن العربي، وتصدر التريند.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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