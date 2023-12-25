أحمد جمال يؤدي مناسك العمرة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب أحمد جمال جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، والتي ظهر فيهاوهو يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.





وظهر جمال في الصور وهو مرتدي ملابس الاحرام، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله ربنا يتقبل".





آخر أعمال أحمد جمال





يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال هي أغنية أنا اشتريت الذي طرحها في الفترة الأخيرة عبر منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب والتي تعدضمن أعماله خلال موسم صيف 2023.

أغنية أنا اشتريت من غناء وألحان أحمد جمال، ومن كلمات مصطفى حدوتة.





كلمات أغنية أنا اشتريت





خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفاية انك تبقى حبيبه

و يابخته يا حظه ويا هناه

اللي انت هتبقي من نصيبه

خد عيني اخطفها وسهرها

ف عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي ان الحاجة الحلوة

بتقع في ايد اللي يقدرها





انا اشتريت

لا بصراحة انا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

انا اشتريت

لا ده انا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

انت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك اخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع ان الحلو مايكملش

انت فرصة انت متتعوضش

نسخه واحدة انت ماتكررش

اي حاجة عادي ممكن تحصل

بس انت جمالك محصلش

هات حتة من قلبك ليا

هاتها وسيب الباقي ليا

لو كانت حنيتك زايدة

هات حبة انا محتاج حنية

خد وقتك فكر وارجعلي

ده انا شايفك دايب وواقعلي

عارف قيمتك عمال تتقل

و انا عارف انك جاي تبيعلي

انا اشتريت

لا ده انا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

انت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك اخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع ان الحلو مايكملش

انت فرصة انت متتعوضش

نسخه واحدة انت ماتكررش

اي حاجة عادي ممكن تحصل

بس انت جمالك محصلش