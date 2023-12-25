ريم البارودي تروج لعرض حكاية ”بنات السباعي” من مسلسل ”حد فاصل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - روجت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عن بدء عرض حدوتة "بنات السباعي"، التي تأتي ضمن حكايات مسلسل " حد فاصل"، وذلك على jawwy tv، وقناة stc tv، وهو من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

ونشرت ريم البارودي البوستر الرسمي لمسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي،عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "توكلنا على الله بدأمسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي، للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy tv، وقناة stc tv".