نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكوامان 2" يحقق واحدة من أكثر افتتاحيات أفلام DC سوء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل فيلم "أكوامان 2" في تحقيق الافتتاحية المرجوة منه في شباك التذاكر الأمريكي، بحصده لـ 28 مليون دولار فقط في أول نهاية أسبوع له.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق بذلك واحدة من أسوأ الافتتاحيات في تاريخ أعمال dc السينمائية على الإطلاق بمثل هذه الايرادات.

وكان قد تحدث النجم جيسون موموا عن توقعاته بالنسبة لمستقبل شخصية "أكوامان" التي جسدها ضمن عالم dc السابق، والذي ينطلق منه النسخة الجديدة بداية من عام 2025 المقبل.

ووفق ديد لاين، صرح جيسون موموا على هامش الترويج للجزء الثاني من الفيلم، أن مستقبل ظهوره في مزيدا من الأجزاء غير مرجح بسبب العالم الذي يحضر له الآن جيمس جان.

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "انديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.

بداية الحملة الترويجية

وكان قد استغل نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان، حلول عيد ميلاده، ليعلن عن طرح اول برومو تشويقي لفيلمه الجديد المنتظر Dunki.

ونقلت مجلة "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي طرح بعنوان Drop 1، في اشارة لوجود سلسلة من المقاطع الترويجية الأخرى القادمة.

وظهر ضمن أحداث البرومو، أبطال الفيلم إلى جانب شارو، ومنهم فيكي كوشال، وتابسي بانو التي تشارك شارو للمرة الأولى في بطولة عمل سينمائي ضخم.

نفي التأجيل

ونفت شركة إنتاج فيلم شاه روخ خان الجديد "Dunki" جميع الشائعات التي ترددت حول تأجيل إصدار الفيلم في صالات العرض السينمائية بالهند.

ووفقًا لتقرير نشرته India Today هذا الأسبوع، نفى منتجو الفيلم بشكل قاطع جميع الأقاويل التي تحدثت عن تأجيل طرح الفيلم خلال موسم الكريسماس القادم.

وكانت هناك مخاوف من تأجيل إصدار الفيلم خوفًا من منافسة أفلام أخرى في نفس الفترة قد تؤثر سلبًا على أداء "Dunki" في شباك التذاكر.