نور النبوي وكزبرة يطرحان أغنية ”اسأل عني” من فيلم ”الحريفة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - طرحت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة"، ويشترك في أدائها الفنان نور النبوي ومؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة".

وأغنية "اسأل عني" من كلمات وألحان محمد خالد خميس، وإخراج إفيكت، ويأتي طرحها في إطار الترويج لفيلم "الحريفة"، الذي تنطلق عروضه في دور السينما في مصر بتاريخ 4 يناير المقبل، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 11 يناير.

وفيلم "الحريفة" من بطولة نور النبوي، أحمد حسام ميدو، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، والفيلم إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول الشاب ماجد، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وبعد معاناة ينجح في التأقلم معهم والانضمام لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ولكن سرعان ما يقع ماجد في حيرة بين تحقيق حلم البطولة مع أصدقائه أو تحقيق حلمه الفردي.

يشارك في فيلم "الحريفة" عدد من نجوم تيك توك سواء الرياضي أو الفني، مثل شبيه ماني وشبيه محمد صلاح وشبيه فان دايك، وصانع المحتوى عمر الطوبجي.

وخلال الإعلان الرسمي للفيلم، ظهر العديد من لاعبي الكرة السابقين مثل عبد الستار صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، وجمال حمزة.