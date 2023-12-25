”أكوامان 2” يحقق ايردات بـ 28 مليون دولار في أول نهاية أسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - فشل فيلم "أكوامان 2" في تحقيق الافتتاحية المرجوة منه في شباك التذاكر الأمريكي، بحصده لـ 28 مليون دولار فقط في أول نهاية أسبوع له.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق بذلك واحدة من أسوأ الافتتاحيات في تاريخ أعمال dc السينمائية على الإطلاق بمثل هذه الايرادات.

وكان قد تحدث النجم جيسون موموا عن توقعاته بالنسبة لمستقبل شخصية "أكوامان" التي جسدها ضمن عالم dc السابق، والذي ينطلق منه النسخة الجديدة بداية من عام 2025 المقبل.

ووفق ديد لاين، صرح جيسون موموا على هامش الترويج للجزء الثاني من الفيلم، أن مستقبل ظهوره في مزيدا من الأجزاء غير مرجح بسبب العالم الذي يحضر له الآن جيمس جان.

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "انديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.