نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد عادل خيري... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان الراحل عادل خيرى، والذي تميزت أدواره بالطابع الكوميدي، وتميز عادل بخفة الدم والذكاء في اختيار أعماله، وتعدد المواهب والمصداقية في آداء أدواره دون مبالغة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز أعماله.



من هو عادل خيري؟

عادل خيري هو نجل المؤلف والمنتج بديع خيري، الذي عشق الفن منذ دراسته الثانوية، والتحق بفريق التمثيل بالجامعة، حين كان يدرس فى كلية الحقوق.



أهم أعماله الفنية



نجح عادل خيري في تكوين مسيرة فنية ناجحة وشارك بالعديد من المسرحيات أبرزها "لو كنت حليوة، الشايب لما يدلع، حسن ومرقص وكوهين، يا ما كان فى نفسى، أشوف أمورك أستعجب، لزقة إنجليزى، 30 يوم فى السجن، إبليس وشركاه، أحب حماتى، الستات لبعضهم"،



كما شارك بالتمثيل في فيلمي "لقمة العيش، البنات والصيف"، وقام بتأليف فيلم "أنا وأنت"، وأخرج أربع مسرحيات، هى "يا ريتنى ما اتجوزت، الشايب لما يدلع، تعيش وتاخد غيرها، إلا خمسة".



وكان عادل خيرى يستعين بزوجته، التى كانت بطلة العالم فى السباحة بإيطاليا، فى الحُكم على النص المسرحى، وقد أنجبا 3 بنات.

وفاة عادل خيري

عاش عادل خيري حياة مأساوية خلال فترة حياته الأخيرة، حيث كان مريضًا بالسكر، ثم أصيب بتليف الكبد، واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيًّا عن العمل في المسرح في أواخر أيامه.