شاه روخ خان يشارك معجبيه الاحتفال بطرح Dunki

القاهرة - محمد ابراهيم - اتبع النجم شاه روخ خان عادته المعروفة بخروجه لتحية معجبيه بعد كل مشروع سينمائي ناجح له في منزله في مانات.

فيلم Dunki

ووفق موقع إنديا توداي، احتفل شارو مع معجبيه بنجاح فيلم Dunki، وقدم التحية لمئات المعجبين الذين اجتمعوا أسفل منزله للاحتفاء بالمشروع السينمائي الجديد.

و طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم النجم شاه روخ خان الجديد الذي يطرح بعنوان Dunki، يشارك بها شارو وتابسي بانو.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية طرحت بعنوان Banda، وهي من أداء المغني الهندي Diljit Dosanjh.

والإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان Dunki دفع الموزعين للفيلم لتوفير مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة في تاريخ بوليوود.

حفلات عرض الفيلم

ووفق إنديا توداي، فإنه ستكون هناك حفلات عرض للفيلم بداية من الساعة 5:55 صباحًا في عدد من المدن الهندية التي رصد بها عمليات حجز مبكر لتذاكر السينما لحضور الفيلم.

وكان قد شوق النجم الكبير شاه روخ خان متابعيه لأغنية جديدة تطرح ضمن الاعمال الموسيقية الترويجية المخصصة لفيلمه المنتظر Dunki.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الاغنية الترويجية الجديدة، ستطرح بعنوان O Maahi، وقد شارك شارو متابعيه نظرة تشويقية عليها.

وسبق أن طرح الإعلان الترويجي المطول للفيلم المنتظر للنجم شاه روخ خان، الذي يطرح بعنوان Dunki، الذي يختتم به عام 2023.

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يعد من اكثر الافلام المنتظرة في هوليوود خلال الفترة القادمة.