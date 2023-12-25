انت الأن تتابع خبر فستان رنا رئيس من حفل دير جست.. أثار جدل بعد ما كشف عن التاتو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب فستان رنا رئيس من حفل دير جست في نشر إثارة الجدل الكبير بين جميع متابعيها ومحبيها، وذلك بعدما شاركته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، ووضعوا على الصور العديد من التعليقات والإعجابات المختلفة.

فستان رنا رئيس من حفل دير جست

وتعتبر صور فستان رنا رئيس من حفل دير جست من أكثر الأشياء الذي انتشرت بشكل سريع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي كانت في الحفل وظهر معها الكثير من الفنانين الآخرين الذين شاركوا فيه.

وأطلت الفنانة رانا رئيس من حفل دير جيست مساء أمس السبت بشكل أنيق ومميز وخاطف للأنظار، وهي ترتدي فستان لونه أبيض والكب الخاص به ستان ومنفوش باللون الأسود، وهو الذي كشف عن التاتو الذي يوجد في يدها وهي من الأشياء التي أثارت حالة من الجدل الكبير مؤخراً.

وأما عن الناحية الجانبية فهي التي اعتمدت على وضع المكياج باللمسات الجمالية البسيطة، وتركت شعرها وهو منسدل على كتافيها، وحصلت على الكثير من التعليقات من قبل جميع رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي المخصص لنشر الصور والفيديوهات.

آخر أعمال رنا رئيس

وعبرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه في مهرجان دير جيست أمس، وكشفت عن التفاصيل الخاصة بتفاصيل بأعمالها الجديدة وأنها متوقفة عن تحضيرها أثناء الفترة الحالية، وهي تشارك في فيلم عصابة عظيمة التي من المقرر عرضه في السينمات يوم 4 يناير 2024.

وقالت رنا عن الفيلم “الفيلم كوميدي وبوجه رسالة مهمة أوي، وأتمنى يأخذوا بالهم منها، وتتنفذ لأنها هتساعد ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والشخصية اللي بقدمها مختلفة، ومن أحلى الحاجات اللي حصلت في الحياة، مبسوطة أوي إني اشتغلت مع أستاذة إسعاد يونس”.