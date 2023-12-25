مخرج Scream ينسحب من الفيلم السينمائي بعد مغادرة نجماته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مخرج فيلم Scream بجزءه الأخير عن انسحابه من تولي مهمة إخراج الجزء السابع القادم من هذا المشروع السينمائي الناجح.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المخرج كريستوفر لاندون، أقدم على الانسحاب من المشروع السينمائي، بعد طرد الممثلة ميليسا باريرا بسبب دعمها لغزة، وانسحاب جينا اورتيجا من الأجزاء القادمة من الفيلم.

شركة "Spyglass"

وكانت قد كشفت شركة "Spyglass"، المنتجة لسلسلة أفلام الرعب والتشويق "Scream"، عن إقصاء الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا من طاقم العمل في الجزء الجديد من السلسلة.

و جاء هذا القرار بعد استمرار باريرا في دعم الشعب الفلسطيني وإدانتها لانتهاكات الكيان الصهيوني.

دعم ميليسا لفلسطين

واستمرت ميليسا في نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستجرام"، حيث أظهرت معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة واستشهاد العديد من المدنيين.

على الرغم من مشاركة باريرا في جزئين سابقين من السلسلة، كان من المفترض أن تكون لها دور رئيسي في الجزء الجديد المقرر عرضه تجاريًا في عام 2024، إلا أن التوجهات الإعلامية الغربية أدت إلى إبعادها عن فريق العمل.

ذلك بعد استمرارها في التعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني ووصفها للكيان الصهيوني بمصطلحات مثل "محتل"، إلى جانب نشرها لمقاطع فيديو تعبر عن موقفها المعادي للسامية تجاه الكيان الصهيوني.

وكانت ميليسا من بين الشخصيات البارزة الذين وقعوا عريضة مؤخرًا، طالبوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وانضمت بذلك إلى قائمة النجوم الذين ناشدوا بايدن بتقديم المساعدات للفلسطينيين، في ظل رفض الكيان الصهيوني لدخول أي مساعدات خلال الفترة الأخيرة.