تفاصيل شخصية خالد سرحان في فيلم "آل شنب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان خالد سرحان، لعرض فيلمه الجديد "آل شنب" مع النجمة ليلى علوي والمقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، ويجسد دور زوج الفنانة هيدي كرم، ويخونها خلال الأحداث.



ويعتبر عرض الفيلم بعد عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

تفاصيل فيلم آل شنب:

فيلم "آل شنب" بطولة كلًا من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف وشهيرة ناصف، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

آخر أعمال خالد سرحان

يذكر أن آخر أعمال خالد سرحان فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.