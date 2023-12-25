غدًا.. مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بالكريسماس

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم، لذلك يقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدي حسني فصلى البيانو تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع وذلك في الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري على مسرح أوبرا دمنهور.

فصل البيانو من الأعمال العربية والعالمية

يبدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية إلى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، موتسارت وغيرهم.

نخبة من الموشحات والمونولوجات وأعمال الطرب

ثم يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، المونولوجات وأعمال الطرب منها يا من لعبت به شمول، كيفك انت، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر ؟ الحلو حلو، ناويين، يا أغلى اسم في الوجود، زهرة المدائن، أنا لحبيبي، لولا الملامة، اسلمي يا مصر، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكري.