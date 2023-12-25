بعد إثارة الجدل حول أغنية " 3 ساعات متواصلة " لـ روبي.. اجتماع هام بنقابة المهن الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية روبي الجديدة التي تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة” مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مما سببت الجدل حولها في الساعات الأخيرة، حيث كشف الدكتور عاطف إمام وكيل نقابة المهن الموسيقية حالة الجدل حول الأغنية بسبب كلماتها التي اعتبرها البعض تحتوي على ألفاظ غير لائقة وخادشة للحياء.

قرار نقابة المهن الموسيقية

وأكد عاطف إمام في تصريحات صحفية، إنه من المقرر انعقاد اجتماع بحضور جميع أعضاء النقابة في أقرب وقت لدراسة الموقف بسبب كلمات أغنية روبي 3 ساعات متواصل.

كما أوضح، انهم في انتظار الفنان مصطفى كامل ليحدد موعد اجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة.

طرح أغنية 3 ساعات متواصلة

أغنية “3 ساعات متواصلة” للفنانة روبي، تم طرحها أمس الأحد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع منصات الاستماع، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

و جاءت كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة على النحو التالي: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك”.