في هذا الموعد.. نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة والذي يحمل اسم "هابي بيرث داي" والمقرر عرضه فى موسم صيف 2024، والفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

تفاصيل مسلسل فراولة



وعلى صعيد آخر، تستعد نيللي كريم لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “فراولة” في بداية شهر يناير المقبل حيث تعود إلى الكوميديا من جديد في دراما رمضان المقبل من خلال العمل الذي تعاقدت على بطولته خلال الفترة الماضية، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على باقي تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به.

تعرف على شخصية نيللي كريم في "فراولة"

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف نظرا لنشئتها الشعبية.

آخر أعمال نيللي كريم



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي "، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، بسنت شوقي، وغيرها من النجوم، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تعرف على أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.