نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات حول المواطنة وترسيخ الهوية بثقافة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عقد بيت ثقافة منفلوط، الأحد، محاضرة تثقيفية بعنوان "المواطنة والانتماء" بمركز شباب حي السلام، تناول بها د. يحيى محمد محمود، في سرد تاريخي قيمة الوطن موضحا أنه يعني الكثير لكل أبنائه على مر العصور، ووجه النصيحة للحضور بضرورة العلم والعمل والوعي لمواجهة المتربصين والطامعين، وشارك الشاعر بهاء توفيق بقصيدة في حب مصر بعد تقديم مداخلة استعار فيها مقولة البابا شنودة الشهيرة "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

مجهودات الدولة فى دعم الشباب من منظور التنمية المستدامة

واستمر قصر ثقافة ديروط في تقديم فعاليات الاسبوع الثقافي للشباب الذي شهد عددًا من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية والحوارية للشباب، منها "مجهودات الدولة فى دعم الشباب من منظور التنمية المستدامة" والتي أقيمت بمقر مركز شباب ديروط الشريف، وقدم الأديب أحمد نادى بهلول لقاء حول أهمية دور الشباب، مؤكدًا أنهم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم.

وأشارت هبة ربيع خلال كلمتها أن الدولة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك" ومبادرة "اسأل الرئيس" وغيرها من المبادرات الأخرى وذلك فى اطار الوعي بالإنجازات الوطنية والمشروعات القومية وغيرها من القضايا والتي تطرحها وزارة الثقافة من خلال عقد اللقاءات والندوات والمحاضرات التثقيفية التوعوية.



دور المرأة في ترسيخ الهوية الوطنية

واختتمت فعاليات الأسبوع بمحاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في ترسيخ الهوية الوطنية" قدمت خلالها د.هدى زاهر شرحا مفصلا عن دور المرأة المصرية عبر العصور في ترسيخ الهوية الوطنية والانتماء، من خلال غرس قيم المواطنة وحب الوطن في تربية الأبناء تربية صالحة، حيث قدمت رؤى حول التجربة الفريدة للمرأة المصرية في العصر المصري القديم والإغريقي والقبطي والإسلامي، بجانب تقديم عدد من المواقف الإيجابية للمرأة المصرية في العصر الحديث.

