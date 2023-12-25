مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ينطلق بعرض 30 فيلما من 20 دولة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مساء غد الثلاثاء، والذي يقام هذا العام في دورة استثنائية، خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار السينما.. درع العقول وسيف المبدعين».

تفاصيل فعاليات المهرجان

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلم من 20 دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك في لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، إذ يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه في عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائي الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة 3، 2، 1 سينما» التي استحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التي لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم في عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثي وأستاذ الدراما أشرف راجح.

تحية للسينما الفلسطينية

من جهته، صرح الناقد السينمائي ياسر محب، رئيس المهرجان، بأنَّ المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي تتعرض فنياً لقضية الشعب الفلسطيني.

كما يسعى المهرجان لنقل الجمهور المصري وشباب المبدعين من السينمائيين في رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع في مصر، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في رفع الوعى الفني ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية في مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة في منظمة الفرنكوفونية.

يُذكر أنَّ مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية FFFC» هو مهرجان سنوي تنافسي، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفوني، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة.

كما يُتيح الفرصة لخلق مساحات للتعلم والنقاش والاطلاع والمشاركة، مما يضيف للقيمة الإبداعية والسينمائية في مصر، وذلك عن طريق عرض مختلف الأشكال الإبداعية والسينمائية للدول الفرنكوفونية، وتشجيع جمهور المتلقين للتفاعل مع هذه الثقافات.