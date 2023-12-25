نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تسحر قلوب جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاعت الفنانة فيفي عبده أن تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها وظهرت "فيفي بإطلالة شتوية مرتدية ملابس منسقة لكي تظهر رشاقتها وجمالها، واعتمدت على وضع ميكب هادئ يلفت الانتباه، حيث شاركت فيفي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



تعليقات الجمهور على صورة فيفي عبده

وفورا من مشاركة الصورة نالت الصورة على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات قمر يا فوفا، منتظرينك بأعمال جديدة، ربنا يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.

مشاركة فيفي عبده في" آخر الزمن"

وتشارك الفنانة فيفي عبده في مسلسل آخر الزمن، والتي من المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني 2023.

ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد.

آخر أعمال فيفي عبده

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبدة هو مسلسل" شغل عالي"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وشاركها في البطولة نخبة من الفنانين أبرزهم: شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، تامر حبيب، وضيوف شرف مثل: بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو، ساندرا حسنين، سليمان عيد.