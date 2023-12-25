بسبب العذوبية.. حورية فرغلي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، بعدما أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الفنانة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية، وجّهت من خلاله رسالة إلى مَن يحسدونها، مؤكدةً أنها لا تعرف لماذا يحسدها الآخرون، وقالت: "مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا واحدة عايشة لوحدي مع الكلب بتاعي تليفوني مش بيرن، قاعدة على الآيباد طول الوقت، عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وكل ده محصلش لحد دلوقت، فأنا مش عارفة هما بيحسدوني على إيه".

حورية فرغلي تشعر بالوحدة

ونشرت حورية مقطعا من المقابلة على إنستغرام وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على جرأتها وقوتها، في حين طلب منها الكثير شكر الله على النعم وشجعوها على تبني طفل، معربة عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، فلا يوجد لديها أصدقاء، ولم تتزوج حتى الآن على الرغم من تخطيها الـ 40، ولا يوجد في حياتها أي شيء يحقق السعادة: "مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مابنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا."

سبب إصابة حورية فرغلي

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي تعرضت لحادث تسبب في كسر أنفها، حيث وقعت من على ظهر الخيل أثناء اشتراكها في مسابقة للفروسية، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الأنف، وخضعت لـ 4 عمليات جراحية ولكنها لم تنجح بشكل كامل، الأمر الذي أثر على شكل الأنف ولم تعد إلى طبيعتها مرة أخرى حتى الآن.

حورية فرغلي تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات

ومن ناحية اخري، أعلنت حورية فرغلي مؤخرا عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، وأعلنت الخبر فى فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير ما تبسطش زى النهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربى، والمنتج أيمن فهمى، يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتى، أنا هدخل دلوقتى سينما، لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ما لقتش أى حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوى بس ما عملتش الدور ده قبل كدة، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللى هعملها فى حياتى".

آخر أعمال حورية فرغلي

والجدير بالذكر ان فيلم " استدعاء ولى عمرو" آخر أفلام حورية فرغلي، الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها فى بطولته محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.