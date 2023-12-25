«من وهج الفقد» جديد إحسان اللواتي

بيروت ـ العُمانية: صدر حديثاً للأكاديمي العُماني الدكتور إحسان صادق اللواتي كتاب في النقد الأدبي بعنوان (من وهج الفقد) يقع في 216 صفحة. يضم الكتاب أربع دراسات نقدية، تتناول الأولى الصور المتنوعة التي ظهر الوطن والغربة بها في ديوان (شظايا البحر، حكايا المنفى) للشاعر العراقي جواد جميل، وتعرض الثانية -وهي دراسة مقارنة- لإشكالية الموت في ثلاث قصص، أولاها للأديب الإيراني سعدي الشيرازي، والأخريان لعبد السلام العجيلي ويوسف إدريس، وتختص الدراسة الثالثة بظاهرة التكثيف وفق ظهورها في القصة القصيرة جداً في سلطنة عُمان، وتتناول الدراسة الأخيرة جماليات العجائبي في القصص القصيرة للأديب العماني علي المعمري، متخذة من مجموعته (مفاجأة الأحبة) أنموذجاً. ووفقاً للمؤلف، فإنّ الجامع بين هذه الدراسات هو وجود (الفقد) في كل منها، على تنوّع أنواعه وتباين مظاهره، وأنّ هذا الفقد يتصف بـ(الوهج)، بما تحمله الكلمة من ظلال دلالية، ومن هذا الجامع جاء عنوان الكتاب.

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