ختام أنشطة مركز عمان للموسيقى التقليدية

مسقط ـ العُمانية: يختتم مركز عُمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني أنشطته لعام 2023م بأمسية تشمل ورقتي بحث في الثقافة والعلوم الموسيقية، يقدمها ناصر الناعبي مدير المركز، والدكتور عبدالله السعيدي.

كما ستقام جلسة شعرية في الفنون العُمانية المغنّاة (الرزحة، المسبع، الميدان) يقدمها مجموعة متميزة من الشعراء.

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