بعد تصدرها التريند.. تعرف على أمنية حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، بعدما أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الفنانة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية، وجّهت من خلاله رسالة إلى مَن يحسدونها، مؤكدةً أنها لا تعرف لماذا يحسدها الآخرون، وقالت: "مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا واحدة عايشة لوحدي مع الكلب بتاعي تليفوني مش بيرن، قاعدة على الآيباد طول الوقت، عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وكل ده محصلش لحد دلوقت، فأنا مش عارفة هما بيحسدوني على إيه".



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أمنية حورية فرغلي..

ما هي أمنية حورية فرغلي؟

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، فلا يوجد لديها أصدقاء، ولم تتزوج حتى الآن على الرغم من تخطيها ال 40، ولا يوجد في حياتها أي شيء يحقق السعادة، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحدثت خلاله، قائلة: "إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة في حياتي.. مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا، أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي معيشش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط"

مسيرة حورية فرغلي الفنية

بدأت حورية فرغلي حياتها الفنية عام 2010 من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثاني الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة فظهرت بدور البنت الشعبية، والفتاة الإرستقراطية، وشاركت في العديد من الاعمال منها المسلسلات: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، المنتقم، دون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب، مملكة الغجر، أيام، بينما الافلام: استدعاء ولي عمرو، كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، سالم أبو أخته، كيلو بامية، طلق صناعي.