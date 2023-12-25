نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر بعد الانتهاء من تصوير نعمة الأفوكاتو: أحتاج للراحة لأعطي وقت لبيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مي عمر عن مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، إطلاقها براند ملابس جديد قريبًا، وذلك خلال لقائها مع قناة فوشيا على يوتيوب، قائلة: انتهيت من تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو ودخلت بعدها تصوير فيلم الغربان، ولم أحصل على الراحة نهائيًا، ولكني أحتاجها حتى أعطي وقت لبيتي مثلما أعطيه لعملي.

تحضيرات مي عمر لمسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو

وإضافت مي عمر: المخرج محمد سامي طلب مني أن أزيد من وزني لتقديم مسلسل نعمة الأفوكاتو، حتي تظهر الشخصية طبيعية مثلما نراها في الواقع وليست مهتمة بنفسها وبرشاقتها، لذلك وزني زاد في النهاية وأحاول حاليًا أن أخسره من خلال التدرب في الجيم الخاص في منزلي، أحب الموضة جدًا وأعمل حاليًا على إطلاق براند ملابس خاص بي خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ويضم نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل نعمة الأفوكاتو مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله مي عمر بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، ويقدم أحمد زاهر دور طليقها بالعمل.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية أخرى، تنتظر مي عمر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

كما تقدم مي عمر بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي، ويضم الفيلم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر.

آخر أعمال مى عمر

ويذكر أن آخر أعمال مى عمر هو مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

