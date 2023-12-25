نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق الدورة الثالثة من «مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء غد الثلاثاء الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام فى دورة استثنائية، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "السينما.. درع العقول وسيف المبدعين".

فعاليات المهرجان:

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة

للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

أعضاء لجنة التحكيم:

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣، ٢، ١ سينما" والتي استحدثها المهرجان هذا العام، تضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

من جانبه صرح الناقد السينمائى د. ياسر محب رئيس المهرجان أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التى تتعرض فنيًا لقضية الشعب الفلسطيني.

كما يسعى لنقل الجمهور المصرى وشباب المبدعين من السينمائيين فى رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع فى مصر، الأمر الذى يدعم جهود الدولة فى رفع الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية فى مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة فى منظمة الفرنكوفونية.

كما يتم تكريم الموسيقار مودى الامام واسم المخرج الراحل أحمد بدرخان.. وبرنامج خاص تحية للسينما الفلسطينية

نبذة عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية:

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (FFFC) هو مهرجان سنوى تنافسى، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفوني، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة.

كما يُتيح الفرصة لخلق مساحات للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، مما يضيف للقيمة الإبداعية والسينمائية فى مصر، وذلك عن طريق عرض مختلف الأشكال الإبداعية والسينمائية للدول الفرنكوفونية، وتشجيع جمهور المتلقين للتفاعل مع هذه الثقافات.