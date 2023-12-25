نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة إسعاد يونس.. أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان "كله فالصو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة طرح كلًا من المطرب أحمد سعد والمطرب بهاء سلطان أحدث أعمالهما الغنائية التي إسم كله فالصو، والمفاجأة هي مشاركة صاحبة السعادة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس معهما بالغناء، في أحدث عمل غنائي يجمعهم لأول مرة، في لقاء فنى متميز، من المتوقع له أن يحدث ردود أفعال إيجابية، وبشكل خاص بعد الاهتمام الذي حازت عليه الأغنية بعد طرح البرومو الخاص بها، على مواقع السوشيال ميديا، وانتظار الكثير من الجمهور والمعجبين لسماعها.

وأغنية كله فالصو هي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية كله فالصو

وتقول كلمات أغنية: لو تيجي سيرتك قدامي بفضل أقول أنا مش هشتاق

و دقيقة وارجع ف كلامي ليه هو انا برج الجوزاء ؟

ولا انا واقع في عصابة ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابة

كله فالصو وكله Fake الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك وانت اصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني وانت بس اللى قاريني.

ولا حاجه تملى عيني غيرك ياللى العين عليك

بسخن وحرارتي بتعلى أنا ولا خط الاستواء

افتحلي بس سكة وإحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى

وأنا على قد حالب وماشي جنب الحيط

أنا ماشي جنب الحيط بلالي.

تفاصيل فيلم عصابة عظيمة

وطرح صناع فيلم عصابة عظيمة البوستر التشويقي الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مطرب المهرجانات عنبة، رنا رئيس.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة وتجسد فرح الزاهد دور زوجته،، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

ومن المقرر عرض فيلم "عصابة عظيمة" يوم 4 يناير المقبل لعام 2024، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.