بأغنيتين جديدتين.. نوال عبد الشافي تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" لطرح أحدث أعمالها الغنائية ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الأولى الترويجية للعمل التي تحمل عنوان "لسه شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما ستقوم بتجسيد دور إرهابية في الفيلم ومن المقرر عرضه في السينمات شهر يناير المقبل.

دور نوال عبد الشافي في فيلم عادل مش عادل

وعبرت نوال عبد الشافي عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها التمثيلية بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوي والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت في تصريحات صحفية: "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة إني أحب التمثيل من صغري.

وكشفت عن تفاصيل تعاونها مع أحمد الفيشاوي، قائلة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتي في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغاني أيضًا.

برومو فيلم عادل مش عادل

طرح الفنان أحمد الفيشاوي البرومو التشويقي الأول لفيلمه الجديد عادل مش عادل، والذي من المُقرر طرحه في السينمات بداية من يوم 4 يناير المُقبل 2024.

وظهر خلال برومو فيلم عادل مش عادل جميع أبطاله وأبرزهم الفنانة دينا، ومحمد رضوان، وشيري عادل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول بطل العمل «عادل» الذي يجسده أحمد الفيشاوي.

أحداث فيلم عادل مش عادل



وفيلم عادل مش عادل تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم عادل مش عادل

وفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

يذكر أن أغنية مخاصماك التي قدمتها المطربة نوال عبد الشافي حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعًا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها.