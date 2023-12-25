ريهام حجاج: العالم يحتفل بالسنة الجديدة وهناك إبادة جماعية مستمرة لإخوتنا

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أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من احتفال بعض نجوم الوسط الفني بالعام الجديد 2024، إلا أن الفنانة ريهام حجاج عبرت عن غضبها بسبب الأوضاع التي مازالت يمر بها الشعب الفلسطيني، من إبادة جماعية وقهر.

وعبرت الفنانة ريهام حجاج عن غضبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “بينما يحتفل العالم بالكريسماس والسنة الجديدة، هناك إبادة جماعية بمنتهى الوحشية ما زالت مستمرة لإخوتنا دون أي شفقة أو رحمة”.

وأردفت ريهام قائلة: “أوقفوا إطلاق النار، الطلب الذي طلبه أكثر من 90%؜ من سكان الكرة الأرضية لمدة أكثر من 80 يومًا، ولا حياة لمن تنادي بالعكس الوضع بيزداد سوءًا ودمارًا وألمًا، لمن يظنون أنهم يديرون العالم أنتم على مشارف دماره، أوقفوا إطلاق النار”.

ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسل صدفة

ومن جانب آخر، يستأنف النجوم ريهام حجاج وخالد الصاوى وسلوى خطاب تصوير مسلسل "صدفة"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.

تعاون للمرة الرابعة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن " ومسلسل "لما كنا صغيرين"

ومسلسل "صدفة " من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.