ليلى طاهر: مفيش سينما في وقتنا الحالي لأن مفيش أفلام سايبه بصمة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ليلى طاهر، أنه لا توجد سينما في وقتنا الحالي بسبب قلة الأعمال التي تعرض في دور العرض السينمائي فضلا عن عدم وجود بصمة لها ودون المستوى.



تصريحات ليلى طاهر

وتابعت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، "مفيش سينما في وقتنا الحالي لأنها مش سايبه بصمة وقليلة.. أنا بمشي في الشارع وبشوف السينمات مقفولة يمكن فيلم أو اتنين اللي بيتعرضوا وباقي السينمات مغلقة".

وأضافت ليلى طاهر، أن تراجع الفنان محمد هنيدي بالسينمات، ربما لم يعرض عليه أعمال جيدة ويريد أن يستكمل مسيرته الفنية، معقبة:"ممكن ملاقش حاجه أتعرضت عليه كويسه وعاوز يكمل مسيرته لأنه هو لسه صغير فمضطر أنه يقبل باللي بيتعرض عليه".

وتحدثت الفنانة ليلى طاهر عن الفنان الراحل فريد شوقي قائلة أنه فنان موهوب وجيد ومتواضع ولم يكن شخصا مغرورا في حياته، ويعلم جيدا قيمته حيث شاركته في أول أعمالها، وكانت خائفه منه، "كنت مخضوضه منه وعمره ما كان شخص مغرور".

واستكملت الفنانة ليلى طاهر، أن المنتج نجيب رمسيس هو من أكتشفها وهي طالبة بالجامعة وأكتشفت الفنانة لبنى عبد العزيز والراحلة نادية لطفي ووقتها كان يبحث عن نجمة جديدة لبطله في فيلمه مع الفنان فريد شوقي، ووقتها وقع الترشيح عليً وأرسل لي شخص ووقتها كنت قلقة لأن عائلتي كانت ترفض دخولي مجال التمثيل ولكنني أقنعتهم بعد فترة كبيرة من المحاولات.

وأختتمت ليلى طاهر، أن المنتج نجيب رمسيس قام بتغيير اسمها من "شارويت" لـ "ليلى" لأنه يحب أن يغير من أسماء بطلاته كما فعل مع الراحلة نادية لطفي وليلى مراد وغيرهما.



مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.