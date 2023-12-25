نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود نبيل مؤلف مسرحية "السندباد": "كريم عبدالعزيز يحب الأدوار ذات الطابع التاريخي وأسعدنا رد فعل الشعب السعودي على العرض" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا منذ عرضها الأول في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وكان للفجر الفني لقاء مع احد مؤلفي العرض وهو المؤلف الشاب محمود نبيل، والذي تحدث عن العرض وكواليس التحضير ورد الفعل السعودي على المسرحية.

في البداية لماذا تحديدًا النجم كريم عبدالعزيز الذي تخيلته في شخصية السندباد؟

الفكرة أننا كنا نريد أن نقدم العرض بشكل جديد ومختلف وخاصة أنه يحمل تراث عربي مثل شخصية السندباد، وكريم عبدالعزيز يحب الأدوار ذات الطابع التاريخي لذلك كان هو أفضل من يقدم هذه الشخصية.

ما هو أول تعليق من كريم عبدالعزيز عند قرائته للورق؟

أعجبه كثيرًا عند قراءته واجتمعنا مع المخرج أحمد الجندى واستقرينا على الشكل النهائي للعرض

كيف كانت تجربة الكتابة المشتركة مع المؤلف محمد زيزو؟

نحن زملاء منذ زمن وعملنا معًا من قبل، وفي العادى نحن نتناقش عندما تكون هناك فكرة معينة ونفكر بها جيدا وبأكثر من طريقة، وكل منا يضيف وجهة نظره إلى نصل لنقطة محددة ومتفق عليها.

المسرحية دمجت بين العصر الحالى والعصر القديم.. كيف كانت نقطة الوصول لهذه النقطة في العمل؟

في البداية كنا نريد أن نبدأ من العصر القديم هو عصر السندباد وصولا للعصر الحالى، لكن عند اجتماعنا بالمخرج أحمد الجندى اقترح علينا أن تكون العكس نبدأ من العصر الحالى إلى العصر القديم.

السندباد

حدثنا عن ردود الأفعال في السعودية على المسرحية؟

اسعدتنا كثيرًا وخاصة أن كان هناك هاجس من أن العرض لم يعجبهم أو فكرة الكوميديا داخل العرض، لكن فكرة أن الثقافة والفن المصري محبوب لديهم ومفهوم كان يطمئننا ويشعرنا بالخوف في الوقت نفسه، لكن الحمد لله ردود الأفعال كانت إيجابية والناس أحبت العرض.

وهل تفكرون في عرض المسرحية في مصر؟

نتمنى ربنا يسهل ونرى كيف تكون خطواتنا الأيام القادمة بإذن الله.

في النهاية ما هي خطواتك الفترة المقبلة؟

أحاول العمل على أكثر من شئ وأحاول أن أركز أكثر على السينما والدراما الفترة القادمة إن شاء الله خير.

تفاصيل مسرحية السندباد:

ويذكر أن وتدور أحداث المسرحية حول شخصية عمر أبو الهول الذي يجسدها كريم عبدالعزيز، وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد عائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي، وتغير هذه المغامرة الكثير في عمر.

ويشارك في بطولة مسرحية السندباد كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، ويعود كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب أكثر من 22 عاما، حيث كان أخر أعماله بالمسرح، مسرحية حكيم عيون، والتي عرضت عام 2001.